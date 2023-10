Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Chef Tim Cook habe zu Wochenbeginn so viele Aktien seines Unternehmens verkauft wie seit über zwei Jahren nicht mehr und dabei mehr als 40 Millionen Dollar kassiert. "Der Aktionär" erkläre, warum das nichts mit der aktuellen Performance der Apple-Aktie zu tun habe und die Insider-Transaktion in diesem Fall auch kein Grund zur Sorge sei.Wie aus SEC-Dokumenten hervorgehe, habe Cook seit Anfang Oktober insgesamt 511.000 Apple-Aktien im Gesamtwert von rund 88 Millionen Dollar veräußert. Abzüglich Steuern habe der Apple-Chef dabei rund 41,5 Millionen Dollar eingenommen. Damit sei es der größte Anteilsverkauf seit August 2021, als Cook Apple-Aktien im Wert von rund 750 Millionen Dollar verkauft und dabei etwa 355 Millionen Dollar netto erlöst habe.Während Aktienverläufe des Top-Managements von den übrigen Investoren bisweilen als Alarmsignal gewertet würden, sollten Apple-Anleger Timing und Umfang der jüngsten Transaktionen nicht überinterpretieren. Der Verkauf sei nämlich im Rahmen eines sogenannten 10b5-1 Plans erfolgt.Dieser ermögliche es der Konzernleitung und anderen Unternehmensinsidern in den USA, in einem vordefinierten Rahmen und juristisch abgesichert Aktien des eigenen Unternehmens zu veräußern. Cooks Anteilsverkauf zu Beginn dieser Woche etwa sei im Rahmen eines solchen Programms erfolgt, welches bereits am 28. November 2022 aufgelegt worden sei.Hinzu komme: Auch nach dem planmäßigen Anteilverkauf besitze Cook noch rund 3,28 Millionen Apple-Aktien, die zum aktuellen Kurs von 173,66 Dollar insgesamt rund 570 Millionen Dollar wert seien."Der Aktionär" sieht folglich keinen Handlungsbedarf für investierte Anleger und erachtet Apple auch weiterhin als Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 05.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: