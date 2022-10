Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Quartalsberichtssaison der Unternehmen nehme in dieser Woche Fahrt auf. Am Donnerstag (27. Oktober) werde dabei auch der Tech-Riese Apple die Bücher für das abgelaufene vierte Geschäftsquartal (bis Ende September) öffnen. Im Vorfeld hätten nun auch die Analysten der Deutschen Bank verraten, was sie erwarten und welche Fallstricke lauern würden.So viel sei vorweggesagt: Große Überraschungen erwarte man bei der Deutschen Bank mit Blick auf die operative Entwicklung in den zurückliegenden Monaten nicht. Eine Entspannung der Lieferketten könne demnach etwaige Schwächen in manchen Geschäftsbereichen ausgleichen.Im wichtigen Geschäft mit dem iPhone würden die Experten für das abgelaufene Quartal einen Absatz von 51 Millionen Geräten und Erlöse von 44,8 Milliarden Dollar prognostizieren. An der Wall Street rechne man zwar im Schnitt mit rund 52 Millionen verkauften iPhones, aber nur mit Erlösen von 42,6 Milliarden Dollar. Als Grund dafür liege eine höhere Nachfrage nach den teureren Pro-Modellen nahe. Die Deutsche Bank verweise in dem Zusammenhang auf längere Lieferzeiten bei den Flaggschiff-Modellen.Insgesamt dürfte Apple im Hardware-Segmenten zwar Gegenwind in Gestalt einer nachlassenden Nachfrage spüren. Mit Umsatzzuwächsen von durchschnittlich acht Prozent sei der Konzern aber dennoch besser gefahren als die meisten Konkurrenten im Smartphone- und PC-Geschäft, so die Deutsche Bank.Im Service-Geschäft rechne man allerdings mit einem nachlassenden Umsatzwachstum. Nach zwölf Prozent im Vorquartal sollten die Erlöse dort nur noch um zehn Prozent gestiegen sein. Zudem drohe hier weiterer Gegenwind - etwa durch negative Wechselkurseffekte. Das größte Risiko für die Apple-Aktie gehe bei der Veröffentlichung aber von etwaigen Aussagen des Managements zur Nachfragesituation sowie der Prognose für das erste Geschäftsquartal 2023 aus, so die Analysten.Die Deutsche Bank sehe daher auf dem aktuellen Niveau ein attraktives Chance-Risiko-Profil und bestätige die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie.Auch "Der Aktionär" ist unverändert zuversichtlich und bestätigt die Langfrist-Empfehlung, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: