NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,64 USD -3,58% (02.01.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Gil Luria, Analyst von D.A. Davidson & Co., nimmt die Coverage der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) wieder auf.Der aktuelle Kurs der Aktie spiegele bereits die Erwartungen an eine deutliche Wiederaufnahme des Wachstums wider, die ohne einen Innovationsdurchbruch weniger wahrscheinlich sei, so der Analyst. Apple werde in diesem Jahr dank seines Dienstleistungsgeschäfts und der leichteren Mac-Vergleiche zu einer "moderaten" Wachstumsrate zurückkehren. Luria habe jedoch hinzugefügt, dass er lieber darauf warte, dass Apple an der Innovationsfront "aus der Sackgasse" herauskomme, um ein Upgrade-Wachstum bei seinen aktuellen Produkten zu erzielen und neue Produkte hinzuzufügen.Gil Luria, Analyst von D.A. Davidson & Co., hat die Coverage der Apple-Aktie mit dem Votum "neutral" wieder aufgenommen. Das Kursziel laute 166,00 USD. (Analyse vom 02.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:169,06 EUR -0,32% (03.01.2024, 11:47)