Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.02.2024/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit dem Votum "outperform" ein.Die neuen Asien-Lieferkette-Checks würden nun eine deutliche Stabilisierung der Nachfrage in China zeigen, wobei für die iPhone-Einheiten von Apple im Jahr 2024 ein "inkrementelles Wachstum" erwartet werde, was für die These von Wedbush spreche, dass das iPhone 15 einen Upgrade-Zyklus auslöse, der die Markterwartungen übertreffen werde.Ives glaube, dass 225 Mio. bis 230 Mio. Einheiten die Spanne der iPhone-Einheiten für 2024 seien, mit einem ASP, der jetzt 900 USD pro Aktie übersteige, verglichen mit 825 USD vor einem Jahr, da mehr Verbraucher sich für das iPhone Pro/Pro Max entscheiden würden, wobei etwa 80% diesen Weg einschlagen würden, verglichen mit typischen 65% in den beiden vorherigen iPhone-Zyklen.Darüber hinaus glaube der Analyst, dass der "Super Bowl-Moment für Apple" sein werde, wenn Cook & Co. endlich die generative KI-Technologie enthüllen würden, an der in den Labors im Apple Park gearbeitet werde, und sie Entwicklern und Verbrauchern auf der WWDC im Juni vorstellen würden, gefolgt von den exklusiven KI-Funktionen, die sie für das iPhone 16 erwarten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: