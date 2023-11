Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,44 EUR -0,28% (20.11.2023, 11:01)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

189,69 USD -0,01% (17.11.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse mit "overweight".Nach Angaben von J.P. Morgan hätten sich die Lieferzeiten in Woche 10 des Product Availability Tracker des Unternehmens die achte Woche in Folge verkürzt und lägen nun im Durchschnitt bei zwei Tagen für die iPhone 15-Serie von Apple. Bemerkenswert sei, dass es bei der 14er Serie zu Unterbrechungen der Lieferkette im Zusammenhang mit COVID gekommen sei, während die 13er Serie inmitten der COVID-Sperren auf den Markt gekommen sei.Die deutlichsten Rückgänge bei den Lieferzeiten der 15er Serie in Woche 10 habe es erneut beim 15 Pro Max gegeben, dessen durchschnittliche Lieferzeiten auf zwei Tage zurückgegangen seien, sodass sie nun mit denen des 15 Pro und der beiden anderen Basismodelle übereinstimmen würden. Dies bedeute auch, dass Angebot und Lagerbestand nun mit der Nachfrage übereinstimmen, und sofern es nicht zu unvorhergesehenen Versorgungsunterbrechungen komme, sei im ersten Quartal nicht mit einem Angebotsrückgang zu rechnen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Apple-Aktie mit dem Votum "overweight" ein. (Analyse vom 19.11.2023)Börsenplätze Apple-Aktie: