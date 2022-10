Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Während Apple die Preise für iPhones, iPads, Macs und Co in der Vergangenheit regelmäßig erhöht habe, seien die Gebühren für die Streamingdienste Apple Music und TV+ seit deren Einführung konstant geblieben. Doch damit sei jetzt Schluss: Der Tech-Riese habe am Montag teils deutliche Preissteigerungen bekannt gegeben.Für Apple Music verlange der Konzern demnach statt bisher 9,99 Dollar pro Monat nun 10,99 Dollar. Die Monatsgebühr für Apple TV+ werde sogar von 4,99 auf 6,99 Dollar erhöht - ein Anstieg um saftige 40 Prozent. Auch für Familien- und Bundle-Angebote sowie Jahresabos der entsprechenden Dienste müssten die Kunden nun mehr bezahlen.Apple drehe aber nicht nur auf dem Heimatmarkt an der Preisschraube. Auch in einigen weiteren Länder - einschließlich Deutschland - müssten die Nutzer künftig tiefer in die Tasche greifen. Hierzulande steige der Preis für das Apple-Music-Einzelabo analog von 9,99 auf 10,99 Euro. Apple TV+ koste statt 4,99 nun 6,99 Euro.Im Bundle-Abo Apple One, das neben Music und TV+ auch Cloud-Speicher und Zugang zur Gaming-Plattform Arcade umfasse, würden künftig 16,95 statt 14,95 Euro fällig - genau wie für das Familienabo von Apple Music. Für Neukunden würden die neuen Preise ab sofort gelten. Bei Bestandskunden sollten die Preiserhöhung ab dem nächsten Abrechnungszeitraum umgesetzt werden.Laut Medienberichten nenne Apple für die Erhöhungen unterschiedliche Gründe. Bei Apple Music seien sie demnach primär den gestiegenen Lizenzgebühren geschuldet, was letztlich den Künstlern zugutekomme, zitiere Bloomberg aus einem entsprechenden Statement. Damit sei Apple Music nun allerdings teurer als Rivale Spotify, wo man bislang an der Monatsgebühr von 9,99 Dollar/Euro für das Premium-Abo festhalte.Die höheren Preise dürften sich künftig in höheren Erlösen des Services-Geschäfts widerspiegeln. Die Abo-Einnahmen würden dort aber nur einen Teil des Spartenumsatzes ausmachen und würden von Apple bislang nicht explizit ausgewiesen. Die Anleger hätten zunächst jedoch moderat positiv auf die Meldung reagiert: Die Apple-Aktie sei am Montag rund 1,5 Prozent höher aus dem US-Handel gegangen.Vor den Q4-Zahlen am Donnerstag (27. Oktober) dürften sich die meisten Investoren aber insgesamt zurückhalten und gespannt auf Hinweise der Managements zur iPhone-Nachfrage und den operativen Aussichten im aktuell schwierigen Marktumfeld warten. Für den "Aktionär" zählen aber ohnehin die mittel- und langfristigen Perspektiven, und die stimmen bei Apple. Die Aktie ist ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 25.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: