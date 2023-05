7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.05.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe gestern nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert, welches das zweite für ihr Geschäftsjahr 2023 dargestellt habe.In den ersten drei Monaten dieses Jahres habe sich der Quartalsumsatz demnach im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,5% auf USD 94,8 Mrd. verringert, was 2,4% über den Erwartungen gelegen habe. Im Bereich Services, zu dem die Abodienste Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und iCloud + gehören würden, sei ein neuer Umsatzrekord aufgestellt worden.Im Produktsegment habe die Schwächephase des Flaggschiffprodukts iPhone, aufgrund der im letzten Quartal vorherrschenden Lieferkettenprobleme in Zusammenhang mit den Lockdowns in China, überwunden werden können. Analyst:innen seien im Vorfeld aufgrund des sich abschwächenden Smartphone-Marktes von rund 5% weniger iPhone-Verkäufen ausgegangen. Apple habe nach eigenen Angaben in mehreren Ländern in Südasien, Lateinamerika und im Nahen Osten jedoch Absatzrekorde aufstellen können.Schwach gezeigt hätten sich hingegen die PC-Umsätze des Macs, welche um knapp ein Drittel zurückgegangen seien. Mit Blick auf die Regionen sei der Gesamtabsatz in Europa stabil geblieben, einzig China, Japan und Amerika hätten ihr hohes Niveau nicht halten können. Trotz des generellen Umsatzrückganges habe die Herstellungskosten gesenkt werden können, was die Bruttomarge auf über 44% steigen lasse.Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von USD 1,52 habe man die Erwartungen der Analysten von im Schnitt USD 1,43. übertrumpft. Erhöhte Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Kosten für Vertrieb und Verwaltung hätten aber den Nettogewinn belastet.Mit einem konkreten Ausblick gehe Apple gewohnt spärlich um. Man investiere weiterhin langfristig und orientiere sich an den Kernkompetenzen, man mache unter anderem derzeit große Fortschritte auf dem Weg zu klimaneutralen Produkten und Lieferketten bis 2030.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Apple-Aktie lautete "Halten", so Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen