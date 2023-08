Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (bis Ende Juni) und einem vorsichtigen Ausblick für das laufende Quartal habe der US-Konzern in dieser Woche nicht bei den Anlegern punkten können. Die Apple-Aktie sei daraufhin unter die Räder gekommen. Zudem habe Rosenblatt-Securities-Analyst Barton Crockett die Kaufempfehlung gestrichen. Er sei bislang aber der einzige der von Bloomberg befragten Analysten, der mit einer Abstufung auf die jüngsten Zahlen von Apple reagiert habe. Viele seiner Kollegen hätten sich am Freitag positiver geäußert und ihre Kaufempfehlungen bestätigt.Insgesamt würden 33 Investmenthäuser nun zum Kauf raten, 14 zum Halten und vier zum Verkauf. Das 12-Monats-Konsensziel liege mit 201,67 USD knapp über dem Mitte Juli markierten Allzeithoch von 198,23 USD und rund 11% über dem Schlusskurs am Freitag. Apropos Schlusskurs: Die Apple-Aktie sei vor dem Wochenende rund 4,8% tiefer aus dem Wall-Street-Handel gegangen und habe damit den größten Tagesverlust in diesem Jahr erlitten. Rund 150 Mrd. USD Börsenwert hätten sich dadurch zunächst wieder in Luft aufgelöst, was die Marktkapitalisierung unter die historische 3-Bio.-USD-Marke gedrückt habe.Für die jüngste Rekordjagd sei das natürlich ein Dämpfer. Allerdings seien Gewinnmitnahmen nach zeitweise mehr als 50 % Kursplus alleine seit Jahresanfang nicht verwunderlich und kein Grund zur Panik. Trotz der Wachstumsdelle sei Apple operativ und finanziell gut aufgestellt, um dem schwierigen Makro-Umfeld weiterhin zu trotzen. "Der Aktionär" halte es daher wie die Mehrheit der Analysten und bleibe langfristig bullish für den Tech-Riesen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.