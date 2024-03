Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die US-Aktienmärkte hätten am Donnerstag ihre Rekordrally teilweise wieder aufgenommen. Nach einem relativ verhaltenen März-Auftakt würden die Anleger seit dem Vortag wieder mutiger. Anleger würden sich besonders an den starken Gewinnen im Tech-Sektor erfreuen. In den vergangenen Wochen habe hier aber Apple enttäuscht.Die Schweizer Großbank UBS bleibe zurückhaltend und habe die Einstufung für die Apple-Aktie auf "neutral" mit einem Kursziel von 190 USD belassen. Seine Analyse zeige, dass der Umsatz im App Store des US-Technologiekonzerns im Februar - bereinigt um den Schaltjahrestag am 29. Februar - um 10,5% gestiegen sei, habe Analyst David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Dies entspreche mehr oder weniger dem Wachstumstrend seit September, liege jedoch deutlich über dem Wachstumswert im Januar von 5%.Nach dem Bruch der Unterstützung bei 179,25 USD sacke der Apple-Kurs immer weiter ab. Bei 165,67 USD stehe die nächste Unterstützung bereit. Hier müssten die Bullen liefern, da ansonsten ein technisches Verkaufssignal ausgelöst werde.Apple sei jahrelang ein Dauerläufer gewesen, nun schwächele die Aktie seit Monaten und befinde sich in einer Seitwärtsphase. Solche Abschnitte seien zwar nicht das, was sich Anleger am liebsten wünschen würden. Dennoch seien sie normal und aktuell bestehe kein Grund zur Sorge, da Apple weiterhin bestens Aufgestellt und eine Cash-Cow bleibe, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.