Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,36 EUR +1,10% (30.06.2023, 16:29)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,38 EUR +1,15% (30.06.2023, 16:15)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

192,74 USD +1,66% (30.06.2023, 16:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei vollbracht: Nach ein paar gescheiterten Versuchen in dieser Woche habe Apple am Freitag zum Handelsstart die Schallmauer von 3 Bio. USD beim Börsenwert durchbrochen. Laut Citigroup sei das Ende der Fahnenstange damit allerdings noch nicht erreicht. Der Markt unterschätze das Potenzial noch immer.Apple sei das erste Unternehmen gewesen, das an der Börse mit einer 1 Bio. USD bewertet gewesen sei, es sei das erste Unternehmen gewesen, das die 2-Bio.-USD-Marke überwunden habe. Und Apple schaffe am Freitag zuerst die Schwelle von 2 Bio. USD.Die Kursentwicklung sei phänomenal: In den vergangenen 20 Jahren habe die Aktie 66.600% zugelegt, während der S&P 500 nur um 570% gestiegen sei.Citigroup sehe für die Apple-Aktie weiteres Potenzial bis 240 USD. Der Konzern bewältige die Konjunkturflaute und den konsumhemmenden Inflationsdruck, indem er den Android-Handys Marktanteile abnehme. Der Markt unterschätze außerdem das Potenzial, die Bruttomarge auszuweiten, z.B. mit höherwertigen Modellen, so die US-Bank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.