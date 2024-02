NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

189,41 USD +0,06% (07.02.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. erhöhen das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) von 166 auf 200 USD.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. seien positiver gegenüber Apple eingestellt, nachdem sie eine Vision Pro-Demo aus erster Hand erlebt hätten. D.A. Davidson glaube weiterhin, dass ein wesentlicher finanzieller Nutzen mehr als ein Jahr entfernt sei, sehe das Produkt aber als ein Zeichen dafür, dass Apple auf der Hardwareseite immer noch innovativ sein könne. "Das Unternehmen wird in der Pole-Position für das sein, was wir jetzt als eine validierte Kategorie des räumlichen Computings betrachten", so die D.A. Davidson-Analysten in einer Research-Note an die Investoren. Davidson behalte jedoch eine neutrale Bewertung bei, "bis wir näher an einer Wiederbelebung der Innovation sind, die das Wachstum wieder beschleunigt".Die Analysten von D.A. Davidson & Co. bewerten die Aktie von Apple weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:175,92 EUR +0,07% (08.02.2024, 13:25)