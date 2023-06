XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,26 EUR -2,76% (06.06.2023, 16:22)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,60 USD -0,55% (06.06.2023, 16:23)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Tom Forte, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) von "buy" auf "neutral" herab mit einem Kursziel von 185 USD (zuvor 193 USD).Apple habe gestern die Markteinführung eines Produkts angekündigt, das das bedeutendste neue Hardwareprodukt seit dem iPhone im Jahr 2007 sein könnte. Unter dem Namen Vision Pro werde Apple sein Augmented-Reality/Virtual-Reality-Headset voraussichtlich ab 2024 für 3.499 US-Dollar über seine E-Commerce-Website und in Einzelhandelsgeschäften verkaufen. Forte habe die Aktie jedoch herabgestuft, da er der Meinung sei, dass sich gute Nachrichten über die Einführung von AR/VR-Produkten bereits im Aktienkurs widerspiegeln würden. Darüber hinaus glaube der Analyst, dass es "wichtige strukturelle Herausforderungen" für Apple gebe, wenn es um die Annahme von AR/VR-Hardware durch die Verbraucher gehe, was die kurzfristigen Auswirkungen auf den Umsatz und die Rentabilität des Unternehmens begrenzen könnte.Tom Forte, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft die Apple-Aktie von "buy" auf "neutral" herab. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:167,60 EUR -0,04% (06.06.2023, 16:36)