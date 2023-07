Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe in dieser Woche bei 198,23 Dollar einen neuen Höchststand markiert. Anschließend sei sie zwar wieder etwas zurückgekommen, bei der Schweizer Investmentbank Credit Suisse gehe man mittel- und langfristig aber trotzdem von weiter steigenden Kursen aus. Das spiegele sich nun auch im neuen Kursziel wider.Analystin Shannon Cross habe ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie am Donnerstag bestätigt und den fairen Wert bei dieser Gelegenheit von 200 auf 220 Dollar erhöht. Damit signalisiere sie auf Sicht der nächsten zwölf Monate noch rund 14 Prozent Luft nach oben, nachdem der Kurs alleine in diesem Jahr bereits rund 50 Prozent zugelegt habe.Zur Begründung habe die Expertin unter anderem auf die Wachstumsperspektiven in Schwellenländern wie Indien und die Aussicht auf eine Rückkehr zum Wachstum bei den iPhone-Verkäufen verwiesen. Darüber hinaus könnten auch der Verkaufsstart der Mixed-Reality-Brille Vision Pro im neuen Geschäftsjahr sowie die damit verbundenen Chancen im Services-Geschäft Wachstumsimpulse liefern.Noch etwas bullisher sei Atif Malik von der US-Investmentbank Citi. Er habe Apple Ende Juni mit einer neuen Kaufempfehlung und einem Kursziel von 240 Dollar in die Bewertung aufgenommen - und dies nun noch einmal bekräftigt. Nach dieser Maßgabe hätte die die Aktie noch rund 24 Prozent nach oben.Credit Suisse und Citi würden der Aktie damit deutlich mehr zutrauen als der Analystenkonsens. Nach Bloomberg-Daten liege dieser für die kommenden zwölf Monate bei 192.00 Dollar - und damit sogar leicht unter dem aktuellen Kursniveau.Gut möglich aber, dass der eine oder andere Analyst dem jüngsten Kursanstieg Rechnung trage und das Kursziel im Vorfeld der Q3-Zahlen am 3. August noch etwas hochschraube. Schließlich rate eine große Mehrheit von 34 Experten auch weiterhin zum Kauf der Aktie. Dem stünden 13 Halte- und vier Verkaufsempfehlungen gegenüber.