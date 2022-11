Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Hiobsbotschaften rund um das Werk des Apple-Zulieferers Foxconn (ISIN: KYG3R83K1037, WKN: A2DT6V) in der chinesischen Stadt Zhengzhou würden nicht abreißen. Am Mittwoch hätten die Behörden einen siebentägigen Lockdown für das Industriegebiet verhängt, in dem sich die Fertigung befinde.Die so genannte "stille Verwaltung", die für die Zhengzhou Airport Economy Zone erlassen worden sei, bedeute unter anderem ein Ausgehverbot für alle Anwohner und, dass in dem Gebiet der Straßenverkehr auf zugelassene Fahrzeuge beschränkt werde.Zwar habe ein Foxconn-Sprecher gegenüber "CNBC" erklärt, dass der Betrieb und die Produktion des Werks in Zhengzhou "relativ stabil sind und die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter aufrechterhalten werden". Dennoch könnte sich der Lockdown auf den Warentransport in und aus der Anlage auswirken.Erst am Wochenende sei das zentralchinesische Werk in die Schlagzeilen geraten, nachdem es Berichte gegeben habe, Mitarbeiter hätten das Gelände fluchtartig verlassen. Foxconn habe daraufhin statte Boni für diejenigen ausgelobt, die weiterarbeiten würden.Für Apple, das rund 70 Prozent seiner iPhones von dem taiwanesischen Unternehmen montieren lasse - wovon ein Großteil auf das Werk in Zhengzhou entfalle -, komme der nun verhängte Lockdown zur Unzeit. Bereits zu Beginn der Woche habe es Berichte gegeben, die dortige Produktion könnte im November um bis zu 30 Prozent zurückgehen.Dass der Rückgang nicht stärker ausfalle, hänge womöglich auch damit zusammen, dass viele Investoren bereits mit einer sinkenden Nachfrage nach dem iPhone rechnen würden. DER AKTIONÄR gehe dennoch weiterhin davon aus, dass der Konzern die Herausforderungen im Zusammenhang mit der chinesischen Null-COVID-Politik meistern werde.Daher gilt die langfristige Kaufempfehlung für die Apple-Aktie nach wie vor, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: