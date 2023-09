NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,97 USD -3,79% (07.09.2023, 16:08)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und erhöht das Kursziel."Wall Street Journal" berichte, dass China Staatsdienern die Nutzung von iPhones und anderen ausländischen Markengeräten für offizielle Arbeitszwecke verbiete, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Der Zeitpunkt des Verbots sei interessant, da es mit der jüngsten Einführung und Verfügbarkeit eines einheimischen High-End-Smartphones mit 5G-Fähigkeit von Huawei als "echte Alternative zum iPhone" zusammenfalle. Sollte der Bericht zutreffen, wäre dies der erste breit angelegte Fall eines Nutzungsverbots für Apple-Geräte. Es bleibe jedoch unklar, wie weitreichend diese potenzielle Anordnung wäre. Angesichts der Tatsache, dass auf China etwa 40 bis 50 Mio. iPhone-Einheiten für Apple entfallen würden, schätze BofA einen Gegenwind von 5 bis 10 Mio. Einheiten, falls ein solches Verbot durchgesetzt werden sollte. BofA sei der Meinung, dass die positiven Auswirkungen neuer Produkteinführungen durch die Risiken schwächerer Verbraucherausgaben ausgeglichen würden.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Votum für die Apple-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 210 USD bestätigt. (Analyse vom 05.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:164,88 EUR -3,31% (07.09.2023, 16:22)