Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe am Donnerstagabend relativ gute Zahlen veröffentlicht und am Freitag rund 7,6 Prozent höher geschlossen - das größte Tagesplus seit April 2020. Die Diskussionen rund um Angebot und Nachfrage der neusten iPhone-Generation seien deshalb aber nicht verstummt, im Gegenteil: In China drohe schon neuer Ärger.Die iPhone-Produktion in einem der größten Werke des Apple-Zulieferers Foxconn im chinesischen Zhengzhou könnte im nächsten Monat um bis zu 30 Prozent einbrechen. Davor warne die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Grund dafür seien die Verschärfung der dortigen Corona-Maßnahmen. Die chinesische Regierung halte nach wie vor an einer "Null-Covid-Politik" fest und schrecke nicht davor zurück, ganze Metropolen unter Quarantäne zu stellen.Aus Angst vor einer weiteren Verschärfung der Maßnahmen und einer Verschlechterung der Bedingungen hätten am Wochenende bereits einige Angestellte des Foxconn-Werks in Zhengzhou die Flucht ergriffen. In sozialen Medien würden Videos von Arbeitern kursieren, die das Werksgelände verlassen hätten. Zu sehen sei gewesen, wie Menschen teilweise über Zäune geklettert und mit Koffern und Habseligkeiten über Felder entkommen seien.Bereits in den vergangenen Tagen habe es Berichte über äußerst schlechte Bedingungen gegeben, nachdem in Teilen der Stadt strenge Corona-Maßnahmen verhängt worden seien. Mitarbeiter durften demnach das Gelände nicht mehr verlassen, sollten aber dennoch weiterarbeiten. Auch hätten Arbeiter über Probleme bei der Lebensmittelversorgung geklagt.Die Stadtregierung habe später eine Mitteilung verbreitet, wonach das taiwanische Unternehmen Foxconn versprochen habe, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter zu verbessern, die hätten bleiben wollen. Für andere sollten geordnete Transporte bereitgestellt werden.Laut einer weiteren Quelle seien viele Beschäftigte auf dem Werksgelände geblieben und würde dort die Produktion aufrechterhalten. Zudem werde die Fertigung in anderen Foxconn-Fabriken hochgefahren, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten. Ganz ohne Einbußen werde das allerdings nicht vonstattengehen, denn in Zhengzhou würden üblicherweise rund 200.000 Beschäftigte rund 70 Prozent der globalen iPhone-Produktion stemmen, berichte Reuters.Laut der Investmentbank Jefferies sei der Absatz in der Vorwoche erneut rückläufig gewesen - die dritte Woche in Folge und mit 27 Prozent besonders deutlich. Selbst um den früheren Verkaufsstart bereinigt sei der Trend negativ und die Nachfrage zuletzt stärker gesunken als bei der Konkurrenz, so die Analysten.Bislang habe Apple dem schwachen Trend im globalen Smartphone-Markt relativ erfolgreich getrotzt und teils sogar Marktanteile gewonnen. Allerdings würden sich Anleger und Analysten schon länger sorgen, dass die Nachfrage nach teuren Smartphone angesichts hoher Inflation und einer nachlassenden Konsumbereitschaft der Verbraucher nachlassen könnte.Dank besser als erwartet ausgefallenen Zahlen seien diese Sorgen in der Vorwoche zumindest kurzzeitig in den Hintergrund getreten. Die Aktie sei daraufhin um fast acht Prozent nach oben gesprungen. Die Diskussionen um die Nachfrage nach Hardware und Services von Apple dürfte aber weitergehen, während die Corona-Maßnahmen in China nun auch wieder die Angebotsseite beeinträchtigen würden.Insgesamt sieht "Der Aktionär" den Tech-Riesen aber weiterhin gut gerüstet, um auch in schwierigen Marktphasen zu bestehen. Die Apple-Aktie bleibt daher ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 31.10.2022)Mit Material von dpa-AFX