Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,24 EUR +0,26% (02.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,84 USD -0,55% (02.02.2024, 21:59)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Zahlen von Apple seien grundsätzlich in Ordnung gewesen, wenn da nicht der 13%-ige Umsatzrückgang im wichtigen chinesischen Markt gewesen wäre. Der US-Konzern stehe in China vor neuen Herausforderungen. Eine vorsichtige Verbraucherstimmung in Kombination mit einem harten Wettbewerb, insbesondere mit Huawei, würden eine enorme Herausforderung für Apple darstellen.Der US-Konzern habe zwar dank der ungebrochenen Nachfrage nach seinem iPhone im Weihnachtsquartal die Umsatzerwartungen übertroffen. Der Ausblick auf das neue Geschäftsquartal aber sei schwächer als gedacht, habe Analyst Samik Chatterjee von der Bank JPMorgan in einer Studie geschrieben. Neben dem tristen China-Geschäft habe der Konzern wohl v.a. mit Absatzgegenwind bei den Produkten abseits des iPhone zu ringen, also bei Mac-PCs, iPads sowie Apple Watch und AirPods.China habe einst als Hauptwachstumstreiber für Apple gegolten. Einheimische Marken wie Xiaomi und Oppo würden allerdings langsam mit günstigeren Preisen in den High-End-Markt drängen und Apple damit schwer zu schaffen machen. "Zwei Schlüsselfaktoren haben Apple im 4Q23 gebremst - ein vorsichtigeres und rationaleres Kaufverhalten und die Herausforderung durch Huawei, das mehr Aufsehen im Markt erregt hat als die neue iPhone 15-Serie", habe Will Wong, Senior Research Manager bei IDC, gegenüber CNBC gesagt. "Das Wiederaufleben von Huawei im Premium-Markt zieht die Huawei-Abtrünnigen zurück, die zu Apple gewechselt sind", habe wiederum Neil Shah, Partner bei Counterpoint Research, gegenüber CNBC erklärt.Für die meisten Investoren würden die China-Sorgen und der vorsichtige Ausblick die guten Zahlen für das abgelaufene Quartal überschatten. Trotz dieses Dämpfers halte "Der Aktionär" an der bullishen Langfrist-Prognose für den Dauerbrenner auf der Empfehlungsliste fest, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link