Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe sich zuletzt enorm stark präsentiert. Seit ihrem Tief bei 165,67 USD Ende Oktober habe sie zuletzt 15% zugelegt. Und auch im Dreimonatsvergleich gehöre das Papier des iPhone-Konzerns zu den besten Titeln im Dow Jones.Apple werde nach langem Zögern die Chat-Kommunikation zwischen seinem iPhone und Telefonen mit dem Google -Betriebssystem Android verbessern. Im kommenden Jahr solle auf Geräten des Konzerns die Unterstützung des SMS-Nachfolgestandards RCS hinzugefügt werden, wie Apple am Donnerstag mitgeteilt habe.Aktuell sei es so, dass iPhone-Nutzer untereinander über Apples hauseigenes Chat-System iMessage kommunizieren könnten, Unterhaltungen mit Android-Nutzern würden in derselben Nachrichten-App über SMS laufen. Man erkenne den Unterschied an der Farbe der Sprechblasen: blau für iMessage, grün für SMS.Es zeichne sich ab, dass nach Apples Plan auch mit der Unterstützung von RCS die beiden Systeme nebeneinander laufen würden, statt verzahnt zu werden. Das Technologie-Blog "9to5Mac" habe unter Berufung auf Apple geschrieben, dass die RCS-Nachrichten weiterhin als grüne Sprechblasen auftauchen sollten. Apple selbst habe zuvor erklärt, dass RCS "neben" iMessage verfügbar sein werde.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.