Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,78 EUR +0,44% (08.11.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

182,89 USD +0,59% (08.11.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Technologieriese habe in der vergangenen Woche seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Während die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn unter dem Strich hätten übertroffen werden können, habe die Prognose enttäuscht. Mittlerweile hätten sich einige Analysen zu Wort gemeldet. Von 53 Experten, die die Apple-Aktie regelmäßig covern würden, würden mit 35 exakt 66% jetzt zugreifen. Nur vier würden nun das Papier verkaufen, die restlichen 14 immerhin dabeibleiben. Das durchschnittliche Kursziel von 197,02 USD wirke aber konservativ. In den vergangenen zwölf Monaten habe die Apple-Aktie 31,5% zulegen können.Aus charttechnischer Sicht scheine aktuell alles im Lot zu sein, denn es habe sich als Fehlsignal herausgestellt, dass der Kurs Ende Oktober unter die 200-Tage-Linie bei 172,11 USD gerutscht sei. Der gleitende Durchschnitt habe längst zurückerobert werden können. Das damit ausgelöste Kaufsignal habe den Kurs über die 50-Tage-Linie bei 176,61 USD geführt.Der im Spätsommer gebildete Abwärtstrend sei bei 178,25 USD sei geknackt worden. Das nächste Zwischenziel wäre nun das Verlaufshoch bei 189,92 USD. "Der Aktionär" bleibe auch aufgrund der Chartsituation bullish für seine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien von Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG