Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.03.2024/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe lange Zeit eine Führungsrolle innegehabt. Charttechnisch habe sich die Relative Stärke des Technologietitels in einem fallenden Ratio-Chart zwischen dem Mutterindex NASDAQ 100® und dem Apfel-Konzern niedergeschlagen. Seit Anfang des Jahres liege nun im Verhältnischart eine abgeschlossene Bodenbildung vor - ein Indiz dafür, dass die eingangs beschriebene Führungsrolle Geschichte sei. Letzteres mache den Kursverlauf der Apple-Aktie zu einem wichtigen Risikoseismographen. Während der NASDAQ 100® zuletzt immer wieder neue Allzeithochs erreicht habe, trete der Technologietitel seit Mai vergangenen Jahres auf der Stelle. Damit steige die Gefahr, dass die beiden Hochpunkte bei knapp 200 USD ein klassisches Doppeltop bilden würden. Deshalb gehe das Hauptaugenmerk aktuell auf das dazwischenliegende Korrekturtief bei 165,67 USD, dessen Unterschreiten die diskutierte obere Umkehr mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von gut 30 USD vervollständigen würde. Erschwerend komme hinzu, dass der trendfolgende MACD gerade ein frisches Ausstiegssignal generiert habe. Per saldo stehe bei der Apple-Aktie mehr als der Verlust der Vorreiterrolle auf dem Spiel. (Analyse vom 11.03.2024)