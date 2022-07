Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 25.07.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,50 EUR -0,93% (25.07.2022, 16:31)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,28 EUR -1,22% (25.07.2022, 16:15)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,77 USD -0,86% (25.07.2022, 16:16)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple feile schon seit Jahren am Auto-Projekt "Titan" - bislang allerdings mit äußerst überschaubaren Ergebnissen. Doch auch ohne eigene Fahrzeuge habe der Tech-Riese heute schon große Präsenz auf den Straßen - und dürfte diese künftig noch deutlich ausbauen.Wenn es um den Kauf eines neuen Autos gehe, seien offensichtliche Aspekte wie Motorleistung, Platzangebot oder Außenfarbe längst nicht mehr die einzigen Entscheidungskriterien für die Kunden. Viele würden auch ganz genau hinschauen, was das neue Fahrzeug in Sachen Digitalisierung und Connectivity draufhabe.79 Prozent der Autokäufer in den USA würden sich nur für einen Wagen entscheiden, der Apple CarPlay unterstütze, so Apple-Chefingenieurin Emily Schubert laut CNBC jüngst bei einer Präsentation der neuen CarPlay-Funktionen. "Es ist ein Must-Have-Feature." Das sei auch den Autobauern nicht entgangen, denn 98 Prozent aller Modelle, die neu auf den US-Markt kämen, hätten inzwischen CarPlay an Bord.Kein Wunder also, dass Apple den Funktionsumfang mit dem im Juli angekündigten Update für CarPlay kräftig ausweiten wolle. Bislang funktioniere der Dienst quasi als Erweiterung des fahrzeugeigenen Infotainment-Systems um einige iPhone-Funktionen. Nutzer könnten sich beispielsweise Kurznachrichten vorlesen lassen, auf ihren digitalen Terminkalender zugreifen oder die Routenplanung von Navigations-Apps auf den Fahrzeugbildschirm projizieren.Künftig solle CarPlay jedoch viel tief in die Fahrzeug-Software integriert werden und auch auf wichtige Fahrzeugdaten aus Motor, Getriebe, Tank oder Fahrerassistenzsystemen zugreifen können. Wie aus der Apple-Präsentation hervorgehe, könnten diese dann etwa auf einem digitalen Tacho-Bildschirm im iPhone-Look direkt hinter dem Lenkrad angezeigt werden.Für die Autobauer sei das ein zweischneidiges Schwert. Einerseits dürften sie wenig Interesse haben, Apple Zugriff auf noch mehr Daten aus den Fahrzeugen zu geben, und diese viel lieber selbst stärker monetarisieren. Die Hersteller-eigenen Angebote für Zusatzdienste und Echtzeit-Informationen in Form von Abo-Modellen würden wachsen.Andererseits sei es ein Risiko, auf die Integration von CarPlay zu verzichten. Bei den Autokäufern sei das Feature beliebt. Fehle es, dann könnten sie sich für eins der zahlreichen Modelle entscheiden, die CarPlay an Bord hätten. Laut Schubert hätten sich bereits 14 Automarken zur Integration der neuen CarPlay-Version bereiterklärt, darunter etwa Audi, Ford und Mercedes-Benz. Begeistert sei man dort aber nicht unbedingt, berichte CNBC.Laut einer Studie er Unternehmensberatung McKinsey wachse der Markt für Fahrzeugsoftware um neun Prozent pro Jahr und damit schneller als die gesamte Auto-Industrie. Bis 2030 könnte der Markt demnach ein Volumen von 50 Milliarden Dollar erreichen. Von diesem Kuchen wolle Apple offenbar ein Stück abhaben.Dabei könnte der Tech-Riese die Autobauer künftig zur Kasse bitten, wenn sie CarPlay in ihre Fahrzeuge würden anbieten wollen. Zudem könnte Apple im Service-Geschäft profitieren, wenn verstärkt Apps zur Nutzung unterwegs - etwas zum automatische, bargeldlose Bezahlen beim Tanken oder Laden - entwickelt und über den App-Store vertrieben würden.Auch die Kundenbindung dürfte gestärkt werden. Wenn Auto und Smartphone aufeinander abgestimmt seien, werde es noch unwahrscheinlicher, dass Nutzer beim nächsten Handy-Kauf auf ein eine iPhone-Alternative mit Android-Betriebssystem umsteigen würden.Ob und wann es ein Apple-Auto geben werde, stehe in den Sternen. Doch mit CarPlay erobere der Tech-Riese längst die Straßen und habe durchaus Chancen, künftig im lukrativen Markt für Fahrzeug-Software eine größere Rolle zu spielen. Neben dem starken Tagesgeschäft liefere das Zukunftsfantasie.