Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,26 EUR -0,07% (18.07.2023, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,76 EUR +1,38% (17.07.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

193,99 USD +1,73% (17.07.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kalifornischen Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe zu Wochenbeginn von der positiven Stimmung für Tech-Titel an der Wall Street profitiert und am Montag 1,7 Prozent höher geschlossen. Für Rückenwind habe dabei auch ein bullisher Kommentar von Morgan Stanley-Analyst Erik Woodring gesorgt. Der sehe insbesondere in Indien enormes Wachstumspotenzial für Apple.Bei der Präsentation der Zwischenbilanz für das zweite Geschäftsquartal (bis Ende März) habe Apple-Finanzchef Luca Maestri bereits auf die anziehende Nachfrage nach iPhone und Co in den Schwellenländern hingewiesen. Alleine in Indien habe man beim Umsatz zuletzt einen Quartalsrekord von fast sechs Mrd. Dollar erreicht. Und Experte Woodring von Morgan Stanley glaube, dass das erst der Anfang gewesen sei."Indien wird in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus so wichtig für das Wachstum von Apple sein, wie China es in den vergangenen fünf Jahren war", prognostiziere der Analyst in einer aktuellen Studie. Eine Entwicklung, die der Markt aktuell noch unterschätze. Konkret erwarte er, dass der Subkontinent in den kommenden fünf Jahren 15 Prozent des konzernweiten Umsatzwachstums beisteuere - nach lediglich zwei Prozent in den vergangenen fünf Jahren.Auf Sicht der nächsten zehn Jahren könnten die Erlöse dort sogar um das Siebenfache auf rund 40 Mrd. Dollar und die Zahl der Nutzer um 170 Millionen steigen. Laut Woodring entspreche das dem Effekt der Einführung einer neuen Produktkategorie.Sollte das Land die demographischen und ökonomischen Langfristziele nicht erreichen, würde das natürlichen die dortigen Wachstumschancen für Apple schmälern - schließlich seien die teuren Produkte des Konzens für die breite Masse der Bevölkerung dort bislang schlicht nicht erschwinglich. Die Grundannahme von Morgan Stanley sei allerdings bullish. Das spiegele sich auch in der Anlageempfehlung wider. So habe Woodring seine Kaufempfehlung für die Apple-Aktie als "Top Pick" bestätigt. Das Kursziel habe er von 190 auf 220 Dollar erhöht. Im Bull-Case traue er ihr auf 12-Monats-Sicht nun sogar einen Anstieg auf 270 Dollar zu.Daraufhin habe die Apple-Aktie am Montag 1,7 Prozent auf 193,99 Dollar zugelegt und damit das Allzeithoch von Ende Juni bei 194,48 Dollar erneut ins Visier genommen. DER AKTIONÄR bleibt langfristig bullish für den Dauerbrenner auf der Empfehlungsliste (+620 Prozent seit Erstempfehlung im März 2016) und bestätigt die langfristige Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link