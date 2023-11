Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,60 EUR -0,03% (14.11.2023, 11:50)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

184,80 USD -0,86% (13.11.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Die US-Börsen hätten am Montag nach dem jüngsten Kurssprung wenig verändert geschlossen. Anleger würden gespannt auf neue Daten zur Inflation warten. Bei der Apple-Aktie gehe die Rally dagegen weiter und die Bullen hätten das Ruder fest in der Hand. Nun bahne sich neue Dynamik an und Anleger sollten auf diese Signale achten.Die neue Handelswoche sei verhalten gestartet. Am gestrigen Montag hätten die wichtigsten Indices kaum verändert geschlossen. Auf die Stimmung geschlagen habe die Nachricht, dass die Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten demnächst die Top-Bonität aberkennen könnte. Hintergrund sei das wiederholte Regierungschaos im US-Haushaltsstreit. Ein aktueller Vorschlag für eine Zwischenfinanzierung vom neu gewählte republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sei nicht nur von den Demokraten abgelehnt worden. Die Frist laufe am Freitag aus.Apple kämpfe im Streit um den App Store aktuell weiter mit der EU. Bislang habe es Apple kategorisch abgelehnt, externe Marktplätze als Bezugsquelle für Apps zu erlauben, und dabei vor allem auf Sicherheitsrisiken hingewiesen. Doch nun scheine der Widerstand gegen das sogenannte "Sideloading" zu bröckeln. Ganz freiwillig erfolge dieser Sinneswandel allerdings nicht.Anleger würden das aber gelassen nehmen. Die Apple-Aktie drehe nach dem Mehrmonatstief Ende Oktober bei 165,67 Dollar wieder auf und steige kontinuierlich an. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 182,50 Dollar erhalte die Aufwärtsdynamik neuen Schwung. Als nächstes Etappenziel hätten die Bullen bereits den Widerstand bei der 190-Dollar-Marke anvisiert. Aufgrund der Trendstärke stünden die Chancen für einen weiteren Breakout gut und im Anschluss sei der Weg frei Richtung Allzeithoch bei 198,23 Dollar.Die Bullen hätten bei der Apple-Aktie klar das Ruder in der Hand. In den kommenden Wochen stünden die Chancen für einen Angriff auf das Allzeithoch gut.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: