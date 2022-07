Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Vergangene Woche hätten die Experten von Goldman Sachs in einer Studie vor einem Horror-Szenario bei der Apple-Aktien im Falle einer Rezession gewarnt. Einige Anleger werde erstaunen, dass die Analysten in einem Bärenszenario einen Kursverlust von bis zu 42% annehmen würden. Denn dank des riesigen Cash-Bergs von Apple werde oft erwartet, dass die Aktie einen Abschwung leicht aushalten könnte. Doch Goldman Sachs-Analyst Rod Hall sehe im Bereich der Unterhaltungselektronik das größte Risiko eines Nachfragerückgangs im Falle einer Rezession.Im schlimmsten Fall, also wenn das US-Bruttoinlandsprodukt um 4 bis 5% schrumpfe, könnten laut Hall die Umsätze für Apple im Jahr 2023 um bis zu 22% unter die aktuellen Schätzungen von 415 Mrd. USD fallen und der Gewinn je Aktie könnte auf 4,47 USD sinken, was ein Drittel unter der Konsensprognose liegen würde. Immerhin: Die aktuellen Konjunkturdatendaten würden laut Hall nur für eine moderate Verlangsamung des US-Wirtschaftswachstums sprechen. Zudem räume der Experte ein, dass eine besser als erwartete iPhone-Nachfrage, ein anhaltendes Wachstum im Services-Segment und die Fortsetzung der überdimensionierten Aktienrückkäufe die Gewinnentwicklung durchaus positiv unterstützen könnten.Im Basisszenario gehe Goldman Sachs übrigens von einem Zielkurs für die Apple-Aktie von 130 USD aus, was ausgehend vom Freitagsschlusskurs einem Abwärtspotenzial von 11,6% entsprechen würde. Das Rating der US-Investmentbank laute "neutral". Goldman Sachs-Experte Hall gehöre damit zu den wenigen Apple-Bären. Nur zehn weitere Analysten hätten für das Papier ein "neutral"-Rating, der Rest (36 Analysten), rate zum Kauf. Das Konsenskursziel liege bei 182,96 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,4% entsprechen würde."Der Aktionär" bleibe von der Apple-Aktie überzeugt und sehe insbesondere in der nachhaltigen Steigerung des Services-Segments durch Erweiterungen des Hardware-Ökosystems (M2-Chip, AR-Brille, Apple Car) langfristiges Kurspotenzial, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link