Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,54 EUR -0,06% (29.06.2022, 15:10)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,54 EUR -1,72% (29.06.2022, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

137,44 USD -2,98% (28.06.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zwei bekannte Analysten hätten sich am Dienstag gegenüber der Apple-Aktie geäußert. Auf der einen Seite sehe Dan Ives von Wedbush Securities die Probleme rund um China-Lockdowns und angespannte Lieferketten abklingen. Auf der anderen Seite berichte Ming-Chi Kui von TF International Securities, dass Apple mit der Eigenentwicklung eines Chips gescheitert sei.Die Apple-Aktie habe am Dienstag auf die gemischte Nachrichtenlage mit einem Kursverlust von rund 3% reagiert. Im vorbörslichen Mittwochshandel sei keine Erholung in Sicht. Ein Bruch des seit Ende März andauernden, steilen Abwärtstrends sei damit erneut aufgeschoben worden."Der Aktionär" bleibe vom Basisinvestment Apple überzeugt. Denn dank guter Produkte, einer starken Marke und treuen Kunden verfüge der US-Konzern über hohe Preissetzungsmacht. Das mache es leichter, höhere Preise an die Verbraucher weiterzugeben, was angesichts steigender Inflation und Kosten ein großer Vorteil sei. Abgesehen davon sei der Tech-Riese auch finanziell gut gerüstet, um die gegenwärtige Durststrecke an den Märkten zu überstehen, und weise mit der AR/VR-Brille oder dem Apple Car reichlich Zukunftsfantasie auf. Anleger sollten sich vom volatilen Auf und Ab der Märkte nicht verunsichern lassen und der Apple-Aktie treu bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: