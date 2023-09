Im 4h Chart sei erkennbar, dass die Aktie, nachdem es das Jahreshoch markiert habe, unter die SMA200 (aktuell bei 185,39 US-Dollar) gefallen sei. Im weiteren Handelsverlauf sei es wieder über alle drei Durchschnittslinien gegangen. Das Wertpapier habe es aber nicht geschafft, sich über der SMA200/ SMA20 (aktuell bei 183,20 US-Dollar) festzusetzen. Es sei mit Dynamik und einem Gap down abwärts unter die SMA50 (aktuell bei 180,59 US-Dollar) eggangen, unter der sich die Aktie jetzt auch etabliert habe.



Damit sei das 4h Chart bärisch zu interpretieren. Solange es der Anteilsschein es nicht schaffe, sich über die SMA50 zurückzuschieben, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen. Denkbare Anlaufziele könnten 166,80 US-Dollar oder darunter die 159,54 US-Dollar Marke sein.



Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA50 gehen. Schaffe es die Aktie über diese Linie, so wären auf der Oberseite noch die SMA20/ SMA200 zu überwinden. Perspektiven auf neue Hochs wären erst dann gegeben, wenn es der Anteilsschein geschafft habe, sich über der SMA200 festzusetzen.



Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch



Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):



Solange die Aktie unter der SMA50 notiere, solange seien weitere Abgaben an und unter die 166 US-Dollar denkbar. Erholungen hätten die Perspektive an die SMA50 zurückzulaufen. Darüber könnte es an die SMA200/ SMA20 gehen.



Die Experten würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts/ abwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:



- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des Setups: 45%

- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des Setups: 55%



Widerstände: 180,24, 180,57, 180,59, 181,18, 183,20, 183,24, 185,39, 185,86, 190,73, 197,90



Unterstützungen: 178,26, 171,51, 170,10, 166,80, 163,92, 159,54, 155,73 (Quelle: xStation5 von XTB) (Analyse vom 12.09.2023)



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,04 EUR +0,68% (12.09.2023, 12:56)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,36 USD +0,66% (11.09.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.09.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Fundamentaldaten:- aktueller Preis: 179,41 USD- Marktkapitalisierung: 2.780 Mrd. USD- Umsatz 2022: 394,33 Mrd. USD- Eigenkapitalquote: 14,3%- KGV 2023*: 22,6%- Vier-Wochen-Performance: +0,03%- Bewertung: stark überbewertet- Div. Rendite 2023*: 0,70%* PrognoseDer Konzern lade heute (12.09.) zu einer Neuheiten Präsentation am Firmensitz in Cupertiono ein. Bei den September Veranstaltungen würden in der Regel traditionell auch die nächste Geräte Generation vorgestellt. Was eine Neuheit sein dürfte, sei die neue Ladebuchse des Standards USB C, die aufgrund der EU-Vorgaben geändert worden sei. Mit dem IPhone 15 und dem IPhone 15 ultra stünden die aktuellen Nachfolger zur Verfügung. Das IPhone sei mit Abstand das wichtigste Produkt des Konzerns und repräsentiere gut 50% der Erlöse.In den letzten Monaten habe sich Apple dem allgemeinen Nachfragerückgang nicht entziehen können. Es werde geschätzt, dass im zweiten Quartal ca. sechs Prozent weniger IPhones abgesetzt worden seien. Der Umsatz hingegen sei nur um 2,4% gefallen, was darauf hindeute, dass das Unternehmen teurere Modelle verkaufe.Sollten die Neuheiten heute gut aufgenommen werden, könnte dies der Aktie wieder etwas Rückenwind verleihen.Im Zuge des Rücksetzers sei die Apple Aktie nicht nur unter die SMA20 (aktuell bei 180,24 US-Dollar), sondern auch unter die SMA50 (aktuell bei 185,86 US-Dollar) gefallen. Zwar habe der Anteilsschein sich im weiteren Handelsverlauf wieder über beide Durchschnittslinien schieben können, in der letzten Handelswoche sei der nächste Downer gekommen, der die Aktie wieder unter die SMA20 geschoben habe.Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, müsse sich der Anteilsschein per Tagesschluss wieder über der SMA50 festsetzen. Sollte dies gelingen, so könnte die Aufwärtsbewegung erneut aufgenommen werden.Einschätzung Tageschart, Prognose: neutralÜbergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12 bis 18 Monate):Der Aktie müsse sich per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie etablieren, um die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen zu können. Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der wieder Erholungen in Richtung 200-Tage-Linie einstellen. Ein Tagesschluss unter dieser Linie würde das Tageschart deutlich eintrüben.Die Experten würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts/ aufwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des Setups: 60%- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des Setups: 40%Betrachtung im 4h Chart: