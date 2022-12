Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,74 EUR -0,09% (06.12.2022, 09:51)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,63 USD -0,80% (05.12.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Während die iPhone-Produktion in China ausgerechnet im wichtigen Weihnachtgeschäft langsamer als geplant laufe, drohe Apple nun auch in Brasilien und Mexiko Ärger. Die E-Commerce-Plattform MercadoLibre habe dort nämlich Wettbewerbsbeschwerden gegen den Tech-Konzern eingereicht. Streitpunkt sei dabei - wieder einmal - der App Store.MercadoLibre werfe Apple in der Beschwerde wettbewerbsfeindliches Verhalten vor. Konkret gehe es dabei laut einer Mitteilung der Online-Handelsplattform um den Vertrieb digitaler Güter und In-App-Käufe. Demnach verbiete Apple Drittanbieter den Verkauf digitaler Produkte wie Musik, Filmen, Videospielen oder E-Books in iOS-Apps.Das schade nicht nur den Entwicklern, sondern führe auch zu höheren Preisen, argumentiere Paolo Benedetti, Chef der Kartellrechtsabteilung von MercadoLibre. Denn Apple verlange hohe Gebühren für den Vertrieb über den App Store und verbiete die Nutzung alternativer Zahlungskanäle.MercadoLibre sei in 18 lateinamerikanischen Ländern aktiv, wobei Brasilien und Mexiko die beiden größten Märkte seien. Bei den dortigen Wettbewerbsbehörden habe das Unternehmen nun auch Beschwerde gegen die Geschäftspolitik von Apple eingelegt.Für den Tech-Riesen sei es allerdings nicht das erste Mal, dass ihm im Zusammenhang mit den strengen App-Store-Regeln wettbewerbsfeindliches Verhalten und der Missbrauch seiner Monopolstellung vorgeworfen werde.Gut möglich, dass Apple auf Druck der Behörden hier und da ein paar Zugeständnisse bei den Regeln und Gebühren im App Store machen müsse. Das lukrative Geschäftsmodell an sich sehe "Der Aktionär" deshalb aber nicht in Gefahr.Viel akuter sei die Frage, wie Apple die Produktionsengpässe in China in den Griff bekomme. Denn diese könnten sich im wichtigen Weihnachtsgeschäft ganz unmittelbar auf die Umsatz- und Gewinnmitteilung des Tech-Konzerns auswirken.Kurz- und mittelfristig bleibt die Lage hier angespannt, was zunächst aber nichts an der langfristigen Investmentstory von Apple ändert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link