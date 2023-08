Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,08 EUR -0,60% (18.08.2023, 12:41)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,18 EUR -0,67% (18.08.2023, 12:27)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,00 USD -1,46% (17.08.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die US-Börsen hätten am Donnerstag ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt. Unter anderem hätten die Wirtschaftsprobleme in China und neue Zinsängste in den USA nach den neuesten robusten Konjunkturdaten belastet. Unter Druck seien auch Big-Tech-Werte wie Apple gestanden.Apple habe am Donnerstag 1,5% verloren und sei auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai gefallen. Beim Papier des iPhone-Konzerns sei der Aufwärtstrend seit Januar bereits gerissen - nun sei die Apple-Aktie auch noch unter die 100-Tage-Linie gefallen.Nach der monatelangen starken Kursentwicklung würden die Anleger nun ein paar Gewinne mitnehmen, was aber völlig normal sei. Grundsätzlich seien Kursschwächen aktuell Nachkaufchancen, da Firmen wie Apple nach wie vor gut unterwegs seien. Allerdings sei es aktuell gut möglich, dass die Anleger noch etwas günstiger zum Zug kommen könnten, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link