Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Shannon Cross von der Credit Suisse:

Shannon Cross, Analystin von der Credit Suisse, bestätigt das Rating "outperform" für die Aktie von Apple Inc.

Nach der Ankündigung von Apples nächster Generation seines Mac-Siliziums - M2 Pro und M2 Max - stelle Shannon Cross fest, dass diese Chips nur sieben Monate hinter der Veröffentlichung des M2 lägen, was schneller sei als die Zeit zwischen M1 und M1 Pro/Max, was wahrscheinlich auf eine Beschleunigung der Produktentwicklung und wachsende Expertise hindeute, seit Apple zum ersten Mal Pläne angekündigt habe, Intel im Juni 2020 zu ersetzen. Ein Mac Pro, der zuletzt im Dezember 2019 aufgefrischt worden sei, fehle noch im Apple-Silizium-Line-up, füge Cross hinzu.

Shannon Cross, Analystin von der Credit Suisse, bekräftigt ihr "outperform"-Rating für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 184 US-Dollar. (Analyse vom 18.01.2023)