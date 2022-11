Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Verschärfte Corona-Maßnahmen in einem Werk des Apple-Zulieferers Foxconn (ISIN: KYG3R83K1037, WKN: A2DT6V) im chinesischen Zhengzhou haben zuletzt für Unruhe unter den Mitarbeitern gesorgt. Einige sollten das Gelände am Wochenende sogar fluchtartig verlassen haben. Für Beschäftigte, die bleiben würden und die Produktion am Laufen halten würden, solle sich das nun finanziell lohnen.Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" unter Berufung auf den offziellen WeChat-Kanal des Foxconn-Werks Zhengzhou berichte, habe der Apple-Zulieferer die Bonuszahlungen für Produktionsmitarbeiter vervierfacht. Demnach würden die Boni für Mitarbeiter in der Elektronik-Fertigung im November von 100 Yuan auf 400 Yuan (umgerechnet rund 55 Euro) pro Tag erhöht.Beschäftigte, die im November "vollen Einsatz zeigen" und beispielsweise auf Urlaub verzichten würden, könnten so insgesamt über 15.000 Yuan für den Monat erhalten, heiße es in der Mitteilung. Durch die Bonuszahlungen wolle man "nach und nach wieder zur geregelten Produktion zurückkehren" und "den Mitarbeitern für ihre Ausdauer danken". Das normale Monatsgehalt eines Foxconn-Mitarbeiters liege laut Reuters bei 3.000 bis 4.000 Yuan.Der Apple-Zulieferer versuche so, den Frieden in der Fabrik wiederherzustellen und die Produktion so gut es gehe am Laufen zu halten. Strenge Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung hätten am Wochenende für Unruhe unter den Beschäftigten des Foxconn-Werks in Zhengzhou gesorgt. Aus Angst vor einem kompletten Lockdown und Wut über ihre Behandlung sollten dabei sogar einige vom Werksgelände geflüchtet sein.Das könne insbesondere für Apple zum Problem werden. Rund 70 Prozent aller iPhones würden von Foxconn montiert - ein Großteil davon wiederum im Zhengzhou. Unter Berufung auf Foxconn-Quellen habe "Reuters" daher bereits am Montag vor einem rund 30-prozentigen Rückgang der iPhone-Produktion im November gewarnt. Um die Auswirkungen abzumildern, werde die Produktion in anderen Werken hochgefahren.Bislang würden in dem Tata-Werk etwa 10.000 Beschäftigte die Gehäuse für das iPhone fertigen. Zudem führe der indische Großkonzern Gespräche über ein Joint-Venture mit dem taiwanesischen Apple-Partner Wistron, um künftig auch in Indien iPhone fertigen zu können, berichte "Bloomberg". Auch Foxconn und andere Apple-Zulieferer würden derzeit die Präsenz auf dem Subkontinent erhöhen.Berichte über die Probleme im wichtigen chinesischen iPhone-Werk hätten die Apple-Aktie am Montag belastet. Nach dem kräftigen Kurssprung zum Ende der Vorwoche habe sie rund 1,5 Prozent abgeben müssen. Insgesamt würden die Investoren aber relativ gelassen reagieren - womöglich auch, weil viele ohnehin zunächst mit einer nachlassenden Nachfrage rechnen würden.DER AKTIONÄR bleibe ebenfalls zuversichtlich, dass Apple die aktuellen Unwägbarkeiten mit Blick auf die hohe Inflation und die strengen Corona-Maßnahmen in China meistern könne.Die langfristige Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt daher weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: