Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,48 EUR -0,63% (15.02.2024, 09:14)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

184,15 USD -0,48% (14.02.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die US-Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Warren Buffett habe am Mittwoch die Änderungen im Portfolio im abgelaufenen vierten Quartal bekanntgegeben. Wie aus den Dokumenten an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgehe, seien im Zuge dessen auch rund 10 Mio. Apple-Aktien verkauft worden.Was für Privatanleger nach einer gigantischen Menge klinge, entspreche bei der Buffett-Holding allerdings nur einer Reduzierung der Beteiligung um rund 1%. Denn auch nach dem Verkauf habe Berkshire Hathaway zum Ende des vierten Quartals noch mehr als 905 Mio. Apple-Aktien im Wert von rund 174 Mrd. USD gehalten. Damit sei Apple nach wie vor mit deutlichem Abstand die größte Position im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft. Aktien des Tech-Konzerns hätten rund die Hälfte des gesamten Depotwerts von Berkshire Hathaway ausgemacht, der zum Stichtag bei 347,4 Mrd. USD gelegen. Umgekehrt gehöre Berkshire Hathaway nach Informationen von Bloomberg zu den drei größten Anteilseignern von Apple. Die rund 905 Mio. Aktien würden einer Beteiligung von etwa 5,9% entsprechen.Apple-Anleger müssten also nicht gleich in Panik verfallen. Angesichts der schieren Größe der verbliebenen Position im Buffett-Portfolio könne von einem Vertrauensverlust in das Tech-Schwergewicht keine Rede sein. Berkshire Hathaway selbst habe die jüngsten Veränderungen bei den Beteiligungen nicht näher kommentiert.Auch für langfristig orientierte Privatanleger gebe es nach Einschätzung des "Aktionärs" keinen Grund, über größere Anteilsverkäufe bei Apple nachzudenken. Insbesondere der Einstieg in den Markt für generative KI, der im Laufe des Jahres erfolgen solle, biete großes Potenzial für den US-Konzern. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.