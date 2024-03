Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple mache den Anlegern immer größere Sorgen. Das Aus des Apple Cars habe den Druck auf den Aktienkurs weiter erhöht - am Dienstag sei der Titel mit einem Minus von 2,8 Prozent aus dem Handel gegangen, nachbörslich sei Apple unter 170 Dollar gerutscht. Habe Apple-Großaktionär Warren Buffett etwas mit der Talfahrt zu tun?Seit dem Rekordhoch im Dezember habe die Apple-Aktie nun 15 Prozent verloren. Im laufenden Jahr liege der Titel zwölf Prozent hinten, während der NASDAQ 100 sechs Prozent zugelegt habe.Die 200-Tage-Linie sei bereits gerissen, auch die Unterstützung bei 180 Dollar habe nicht gehalten. Kurzfristig drohe nun ein Abverkauf bis zum Verlaufstief bei 166 Dollar.Laut Jordan Klein, Analyst bei Mizuho, könnte sich die Lage verschlimmern, wenn Warren Buffett zunehmend kritischer werde bei Apple. "Es würde mich nicht wundern, wenn er bereits jetzt verkauft", so Klein in einer aktuellen Einschätzung. "Schließlich gab es zuletzt ein Trommelfeuer negativer Kommentare zu dem Unternehmen."Buffett wisse natürlich ganz genau, was passiere, wenn die Anleger die Berichte an die SEC lesen würden, so Klein. "Wenn sie sehen, dass er verkauft hat, würde das die Aktie killen, weil alle zum Ausgang rennen."Bei Apple könnte es kurzfristig noch ungemütlicher werden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)