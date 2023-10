Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



(17.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei noch nicht lange her, da hätten sich lange Schlangen vor den Apple Stores gebildet, wenn ein neues iPhone auf dem Markt gekommen sei. Diese Zeiten seien inzwischen vorbei und das liege nicht nur daran, dass die meisten Menschen ihr Smartphone heute online kaufen würden. Speziell in China seien zuletzt schlichtweg weniger iPhones verkauft worden. Das sei zumindest das Ergebnis zweier Studien, die am Montag veröffentlich worden seien. Laut dem Markt-Tracker der Analysefirma Counterpoint Research seien in den ersten 17 Tagen nach Verkaufsstart des iPhone 15 in China 4,5% weniger Geräte verkauft worden als vom Vorgängermodell iPhone 14 im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.In einer Studie der US-Investmentbank Jefferies sei sogar die Rede von einem prozentual zweistelligen Rückgang. Sollten sich die Daten bestätigen, dann wäre es nach Bloomberg-Informationen das schwächste iPhone-Debüt in China seit dem Jahr 2018. Zur Begründung würden beide u.a. auf die anhaltend schwierige Wirtschaftslage in China verweisen. Das sei aber nur ein Teil des Problems, denn laut Jefferies sei der Absatz von Android-Smartphones der chinesischen Hersteller Xiaomi, Honor und Huawei parallel zum iPhone-Einbruch rasant gestiegen.Speziell Huawei scheine mit dem neuen Flaggschiffmodell Mate 60 Pro einen echten Volltreffer gelandet und Apple zwischenzeitlich die Marktführerschaft im chinesischen Smartphone-Markt abspenstig gemacht zu haben. Dieser Trend könnte sich laut Jefferies-Analyst Edison Lee auch im Jahr 2024 fortsetzen. Und er gehe davon aus, dass das nicht ohne Folgen für Apple bleibe: "Wir gehen davon aus, dass die schwache Nachfrage in China letztendlich dazu führen wird, dass die weltweiten iPhone-Auslieferungen geringer ausfallen werden als erwartet."Immerhin: In den USA sei der Launch des iPhone 15 laut Counterpoint Research ein Erfolg gewesen. In den ersten neun Verkaufstagen dürfte Apple dort eine prozentual zweistellige Steigerung des Absatzes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gelungen sein. "Das ist ein gutes Zeichen vom weltgrößten iPhone-Absatzmarkt. Es nimmt den Zahlen aus China definitiv etwas von ihrem Schrecken", so Research-Direktor Jeff Fieldhack."Der Aktionär" bleibe im Vorfeld bullish für die Apple-Aktie und erachte sie auch weiterhin als Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.