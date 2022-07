Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,66 EUR -0,32% (12.07.2022, 10:20)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,40 EUR -0,35% (12.07.2022, 10:07)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,87 USD -1,48% (11.07.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Höhere Preise für Energie, Rohstoffe und Herstellung würden derzeit vieles teurer machen und die Inflation in die Höhe schießen lassen. Darauf werde auch Apple reagieren müssen und beim neuen iPhone 14 kräftig an der Preisschraube drehen, glaube Wedbush-Analyst, Dan Ives. Seinen Ausführungen zufolge könnten die Preise um bis zu 13 Prozent steigen."Wir glauben, dass das iPhone 14 mit einer Preissteigerung von 100 Dollar kommen wird", habe Ives der britischen Tageszeitung "The Sun" gesagt. Zur Begründung verweise er auf die gestiegene Preise entlang der gesamten Lieferkette, die der Konzern an seine Kunden weitergeben müsse.Das iPhone 13 sei in den USA aktuell ab 799 Dollar zu haben, für Pro-Modelle rufe Apple je nach Konfiguration zwischen 999 Dollar und 1.599 Dollar auf. Eine pauschale Erhöhung der Preise um 100 Dollar hätte also je nach Modell eine prozentuale Steigerung zwischen 6 und 13 Prozent zur Folge.Auch Branchen-Insider Ben Wood von CSS Insight rechne damit, dass die neuen iPhones tendenziell teurer würden. Er glaube aber nicht, dass es sich Apple so einfach mache und pauschal die Preise erhöhe. "Apple wird einige schwere Entscheidungen bei der Preissetzung für das iPhone 14 treffen müssen", habe der der "Sun" gesagt.Einerseits stehe es außer Frage, dass die Preise für Komponenten und Fertigung für alle Hersteller von Unterhaltungselektronik steigen würden. Hinzu kämen negative Wechselkurseffekte. Andererseits dürften auch Apple bewusst sein, dass die Lebenshaltungskosten stark steigen und eine Kaufzurückhaltung der Kunden drohe. Vor diesem Hintergrund könnten sich Preissteigerungen als "kontraproduktiv" erweisen, so der Experte.Apple sei ein Premium-Hersteller und die Käufer in aller Regel bereit, entsprechende Preisaufschläge zu bezahlen - sei es, weil technische Verbesserungen die höheren Preise rechtfertigen würden, oder weil der Besitz des neusten iPhones eine Art Statussymbol sei."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die meisten iPhone-Käufer wohl eher 100 Dollar mehr berappen würden, als deshalb zur Konkurrenz - und damit auch zu einem anderen Betriebssystem - überzulaufen. Zumal die Gründe für die Teuerung ja nicht bloß Apple, sondern auch die konkurrierenden Anbieter von Android-Smartphones betreffen würden. So gesehen sei Apple womöglich sogar im Vorteil.Kaum deute sich bei den Lieferkettenproblemen etwas Entspannung an, da würden mit Inflations- und Rezessionssorgen neue Wolken aufziehen. Kurz- und mittelfristig müssten sich Anleger daher auch bei Apple auf anhaltenden Gegenwind sowie eine weitere vorsichtige Prognose bei der Zahlenvorlage Ende Juli einstellen.Auf lange Sicht überwiegen aber ganz klar die Chancen, weshalb "Der Aktionär" grundsätzlich bullish bleibt, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 12.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: