XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,18 EUR -1,72% (21.02.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,48 USD -2,67% (21.02.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem Januar 2022 bei 182,94 USD in einer Korrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei der Wert am 3. Januar 2023 auf ein Tief bei 124,17 USD gefallen. Von dort aus sei eine Erholung gestartet, die bisher zu einem Hoch bei 157,38 USD geführt habe. Seit diesem Hoch konsolidiere die Aktie in einer kleinen bullischen Flagge. Dabei sei sie gestern auf die Unterkante der Flagge zurückgefallen und habe sich damit auch dem Aufwärtsgap vom 2. Februar 2023 zwischen 146,61 USD und 147,83 USD angenähert.AusblickDie Apple-Aktie könnte an dieser Stelle wieder nach oben drehen und die Erholung seit Anfang Januar fortsetzen. Gelinge ihr ein Ausbruch aus der Flagge, dann wäre ein Anstieg an den Abwärtstrend seit Januar 2022 möglich, was einen Anstieg in Richtung 165 USD bedeuten würde. Sollte der Wert aber unter das Aufwärtsgap abfallen, dann könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 134,37 USD kommen. (Analyse vom 22.02.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:139,86 EUR +0,26% (22.02.2023, 08:48)