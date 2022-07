Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.07.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Ausbruch verschoben - ChartanalyseAm 16. Juni war die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit 129,04 USD auf ein neues Jahrestief und den niedrigsten Stand seit zwölf Monaten gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausgehend vom Allzeithoch, das am 4. Januar bei 182,94 USD markiert worden sei, habe damit ein Abschlag von rund 30% zu Buche gestanden. In den vergangenen vier Wochen hätten sich die Kurse jedoch ein gutes Stück (+17,5%) erholen können, wobei im Chart eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausgebildet worden sei. Dabei seien die Notierungen am Freitag per Wochenschluss (wenn auch nur hauchdünn) sogar über die 150er Marke gestiegen, die gestern (-2,0%) allerdings wieder unterboten worden sei.Ausblick: Im Bereich zwischen 150,00 USD und 152,00 USD würden sich mit dem Februar- und März-Tief sowie dem Juni-Hoch nun einige wichtige Chartmarken finden. Zudem verlaufe auf diesem Niveau auch die obere Begrenzung des "alten" Keilmusters in Form der Januar-Abwärtstrendgerade.Das Long-Szenario: Gelinge es den Kursen, oberhalb des Februar-Tiefs bei 152,00 USD aus dem Handel zu gehen, könnte ein möglicher charttechnischer Boden an Kontur gewinnen. Der Break sollte jedoch zwingend mit ein bis zwei festeren Sitzungen bestätigt werden, wobei die 100-Tage-Linie bei 154,43 USD auf der Oberseite als nächstes Kursziel zu nennen wäre. Wichtig zu wissen: Der mittelfristige Durchschnitt bilde im Augenblick zusammen mit dem Januar-Tief bei 154,70 USD eine Doppelhürde. Darüber hätten die Notierungen anschließend Platz bis zum September-Top aus dem Vorjahr bei 157,26 USD und der 200-Tage-Linie bei 158,35 USD, was sich auch mit dem rechnerischen Potenzial aus der kleinen inversen SKS decke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: