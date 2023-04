Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.04.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Ausbruch oder Pullback? - ChartanalyseFür die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ging es gestern erneut auf eine Jahresbestmarke, per Saldo gaben die Papiere jedoch 0,3% ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit dem Sprung über das Oktober-Top bei 157,50 USD habe die Apple-Aktie Mitte März eine V-Umkehr vollendet und die bullishe Auflösung des Chartmusters mit weiteren Gewinnen bestätigt. Dabei hätten die Papiere in der vergangenen Handelswoche 2,8% zugelegt und das erste Quartal 2023 mit einem Plus von 26,8% beendet. Zum Start in den April hätten die Kurse dann zwar zwei neue Jahreshochs markiert, seien - nach vier Gewinnsitzungen hintereinander - gestern jedoch etwas leichter aus dem Handel gegangen.Ausblick: Nachdem die Apple-Aktie bereits am Freitag das September-Hoch bei 164,26 USD habe überbieten können, sei am Montag auch der Sprung über die 2022er Abwärtstrendgerade gelungen.Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtsdynamik an, könnte es auf der Oberseite nun zu einem Anstieg in Richtung des Verlaufshochs vom 26. August bei 171,04 USD kommen. Knapp darüber müsste bei 171,55 USD noch ein kleines Gap geschlossen werden, bevor es um die Volumenspitze zwischen 172,50 USD und 173,00 USD gehen würde. Gelinge dort der Break, wäre (über das August- und März-Top aus dem Vorjahr bei 176,15 USD bzw. 179,61 USD hinweg) ein Heranlaufen an das Allzeithoch bei 182,94 USD möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: