Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,50 EUR +0,35% (24.03.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,68 EUR -0,16% (23.03.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,94 USD +0,01% (23.03.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Ausbruch noch nicht bestätigt - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) hat gestern 0,7% gewonnen, ist aber deutlich unter dem Tageshoch aus dem Handel gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem erfolgreichen Test des Volumenmaximums (= Level mit dem meisten Volumen seit dem 2020er Tief) sei die Apple-Aktie in der vergangenen Handelswoche in eine Aufwärtsbewegung übergegangen. Dabei sei den Notierungen am Dienstag der Sprung über einen wichtigen Widerstand gelungen, womit gleichzeitig eine V-Umkehr vollendet worden sei. In der Folge hätten die Kurse zur Wochenmitte bei 162,14 USD ein neues Jahreshoch erreicht, das im Zuge des US-Leitzinsentscheids jedoch zunächst nicht habe gehalten werden können.Ausblick: Die Apple-Papiere hätten in dieser Woche das Februar- und Oktober-Hoch bei 157,38 USD bzw. 157,50 USD überboten. Eine Bestätigung des Ausbruchs stehe allerdings noch aus.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stelle das aktuelle Jahreshoch bei 162,14 USD den ersten Widerstand dar. Darüber dürfte das September-Top bei 164,26 USD bremsend wirken, bevor die Notierungen im Bereich von 165,00/166,00 USD an die 2022er Abwärtstrendgerade heranlaufen könnten. Gelinge dort der Break, wäre ein Anstieg bis zur Volumenspitze zwischen 172,50 USD und 173,00 USD und/oder dem August-Top bei 176,15 USD möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: