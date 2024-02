Trotz dieses Dämpfers hält "Der Aktionär" an der bullishen Langfrist-Prognose für den Dauerbrenner auf der Empfehlungsliste (+600 Prozent seit März 2016) fest, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 02.02.2024)



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe am Vorabend insgesamt gute Zahlen für das abgelaufene erste Quartal vorgelegt, in China aber einen deutlichen Rückschlag erlitten. Auch mit dem Ausblick für das laufende Quartal habe der Tech-Riese nicht überzeugen können. Das spiegele sich am Freitag nicht nur in der Kursentwicklung, sondern auch in vielen Analystenkommentaren wider.Als einer der ersten habe sich Brandon Nispel von KeyBanc zu den Zahlen von Apple geäußert. Er habe moniert, dass die Entwicklung in den beiden Regionen Amerika und China hinter den Erwartungen geblieben sei. Er rechne auch nicht damit, dass sich daran in der nächsten Zeit etwas ändern werde. "Das, in Verbindung mit einer Premium-Bewertung und begrenztem Wachstum, lässt annehmen, dass sich die Apple-Aktie wahrscheinlich seitwärts und bestenfalls im Gleichschritt mit dem NASDAQ entwickeln wird", so der Analyst.Nispel glaube, dass der Markt die Erwartungen für das laufende Jahr weiter zurückschrauben müsse. Er selbst habe die Aktie auf "sector-weight" ohne konkretes Kursziel belassen.JP Morgan-Analyst, Samik Chatterjee, sei insbesondere mit dem Aussagen des Managements zur Entwicklung im laufenden Quartal unzufrieden gewesen und habe von "enttäuschenden Quartalszielen" gesprochen. Neben Problemen beim iPhone im China habe der Konzern wohl auch bei anderen Produktkategorien mit Gegenwind zu kämpfen.Nachholeffekte zum Abbau der aufgestauten Nachfrage aus dem Weihnachtsquartal 2022, als die iPhone-Produktion beim Zulieferer Foxconn zeitweise stillgestanden habe, müssten dabei jedoch herausgerechnet werden, so der CFO. Diese habe er auf fünf Milliarden Dollar beziffert.Daraus ergebe sich ein Umsatzprognose von rund 90 Milliarden Dollar, während JP Morgan bislang Erlöse von 95,6 Milliarden Dollar erwartet habe. Das habe nun auch Folgen für das laufende Geschäftsjahr 2024, für das die Investmentbank statt eines moderaten Umsatzwachstums nun einen leichten Rückgang erwarte.Für die meisten Investoren würden die China-Sorgen und der vorsichtige Ausblick allerdings die guten Zahlen für das abgelaufene Quartal überschatten. Zum Start in den New Yorker Handel verliere die Aktie am Freitagnachmittag rund 3,5 Prozent.