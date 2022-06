Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Ein Großteil der US-Tech-Aktien habe letzte Woche wieder ordentlich Gas gegeben. So hätten auch die Papiere von Apple am Freitag mit einem Wochenplus von 7,7 Prozent geschlossen. Aus charttechnischer Sicht werde es unterdessen besonders spannend. Schon in Kürze könnte ein starkes Kaufsignal generiert werden.Neben den anhaltenden Spekulationen über eine Virtual-Reality-Headset oder dem guten Newsflow bezüglich des neuen M2-Chips, sei es vergangene Handelswoche zu einer branchenübergreifenden Erholungsbewegung bei den Tech-Werten gekommen. Die Apple-Aktie, die zuvor so günstig wie zuletzt vor einem Jahr gewesen sei, habe ebenfalls einen deutlichen Rebound gestartet.Zusammen mit Kaufsignalen beim MACD- und Stochastik-Indikator sei sie unter zunehmenden Handelsvolumen bis an die mittelfristige Abwärtstrendlinie geklettert, die gerade im Bereich um 143 Dollar verlaufe. Ein Sprung über diesen Bereich würde ein starkes technisches Kaufsignal generieren. Ebenfalls stünden dann die Chancen auf eine nachhaltige Trendwende gut. Die nächsten Etappenziele wären dann der GD50 bei 149 Dollar sowie der GD200 bei 159 Dollar.Im wieder etwas freundlicheren US-Gesamtmarkt habe die Apple-Aktie eine starke Handelswoche hinlegen können. Auch aus charttechnischer Sicht könnte sich in Kürze ein Kaufsignal anbahnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.