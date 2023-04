Hinweis auf Interessenkonflikte



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe sich im Streit mit den Machern des Online-Spiels "Fortnite" auch vor dem Berufungsgericht durchgesetzt. Und es sei nicht die einzige gute Nachricht gewesen, über die sich Apple-Aktionäre hätten freuen können.Zur Erinnerung: Die "Fortnite"-Entwicklerfirma Epic habe die Abgabe von 30 Prozent vom Kaufpreis umgehen wollen, die Apple bei Geschäften in seinem App Store einbehalte. Sie habe dabei 2021 zu einem Trick gegriffen: An den App-Prüfern vorbei sei eine Version der Anwendung durchgeschleust worden, mit der Nutzer virtuelle Artikel auch an Apple vorbei hätten kaufen können.Apple habe "Fortnite" daraufhin wegen des Regel-Verstoßes aus dem App Store geworfen. Epic habe Apple daher wegen unfairen Wettbewerbs verklagt, aber in den meisten Punkten vor dem Bezirksgericht verloren. Die Richter hätten am Montagabend nun die Entscheidung der Vorinstanz in Kraft belassen, in der der iPhone-Konzern weitgehend Recht bekommen habe.Zugleich habe das Berufungsgericht aber eine Entscheidung der Vorinstanz in Kraft belassen, wonach Apple es App-Entwicklern einfacher machen solle, auf Kaufmöglichkeiten außerhalb des App Stores hinzuweisen. Das habe wiederum der iPhone-Konzern kippen wollen.Ebenfalls am Montag habe Goldman Sachs das Kursziel für Apple von 199 auf 200 Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die am 4. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass die solide iPhone-Nachfrage die Schwäche bei Mac-Computern überkompensiert habe, habe es in einer Studie geheißen. Zudem dürfte der Technologiekonzern eine Ausweitung seiner Aktienrückkäufe ankündigen.Anleger sollten dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2023)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link