Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Chef Tim Cook sei laut Forbes zwar gut 1,9 Bio. USD schwer, trete in der Öffentlichkeit aber meist deutlich zurückhaltender auf als manch anderer Top-Manager aus der Tech-Branche. Die Meldung, dass er nun 40.000 USD für ein Abendessen ausgegeben haben solle, sorge vor diesem Hintergrund umso mehr für Aufsehen.Im Anschluss an das Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in San Francisco hätten das U.S.-China Business Council und das National Committee on U.S.-China Relations am Mittwoch ein Abendessen veranstaltet, an dem neben Xi auch zahlreiche Top-Manager großer US-Konzerne hätten teilnehmen können. Der Kostenpunkt für die Teilnahme an dem Empfang und einem 3-Gänge-Menü im Hyatt Regency Hotel in Downtown San Francisco habe laut der New York Times bei 2.000 USD gelegen.Wer allerdings einen Platz am Tisch von Xi Jinping und seiner Delegation habe wollen, habe laut dem Bericht deutlich tiefer in die Tasche greifen und 40.000 USD hinlegen müssen. Tim Cook sei dabei laut Medienberichten einer der Glücklichen gewesen, der am Tisch des Staatsoberhaupts Platz gefunden habe. Mit den beiden am Tisch hätten laut einem CNBC-Bericht u.a. auch BlackRock-CEO Larry Fink, Blackstone-Chef Steve Schwarzmann, Citadel-Securities-CEO Peng Zhao sowie Ray Dalio, Starinvestor und Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, gesessen.Angesichts der angespannten geopolitischen Lage zwischen China und den USA sei ein guter Draht zur politischen Führung für den Tech-Riesen also enorm wichtig. Die 40.000 USD für Cooks Teilnahme an der Veranstaltung seien also gut angelegtes Geld.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.