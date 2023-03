Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,34 EUR 0,00% (15.03.2023, 13:34)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,52 EUR -0,10% (15.03.2023, 13:18)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,59 USD +1,41% (14.03.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Der Analyst merke an, dass die Anleger die jüngste bullishe Einstellung in Bezug auf Apple "etwas kritisch gesehen haben", wobei der Schwerpunkt darauf gelegen habe, dass die aktuelle Bewertung von Apple im Vergleich zu großen Tech-Unternehmen wie Amazon, Meta, Alphabet und Microsoft einen Aufschlag aufweise.Daryanani argumentiere jedoch, dass der Aufschlag von Apple "nicht nur gerechtfertigt ist, sondern sich vor dem aktuellen makroökonomischen Hintergrund weiter ausdehnen könnte", da das Unternehmen über erstklassige Effizienzkennzahlen, einen soliden freien Cashflow und eine solide Kapitalrendite verfüge und nicht mit einem Investitionsplan in Höhe von 30 Mrd. USD oder massiven Entlassungen konfrontiert sei, wie es bei einigen dieser Wettbewerber der Fall sei.Apple habe während der Pandemie nie aggressiv eingestellt und müsse im Gegensatz zu anderen Unternehmen keinen umfangreichen Personalabbau vornehmen, habe der Analyst hinzugefügt. Er sei weiterhin der Meinung, dass Basiskonsumgüter und/oder Luxusgüterunternehmen die relevante Vergleichsgruppe für Apple seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: