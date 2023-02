Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die aktuelle Handelswoche verlaufe freundlich und das obwohl die US-Inflationszahlen zwar weiter in die richtige Richtung tendieren würden, aber schwächer als erwartet ausgefallen seien. Die Apple-Aktie bleibe unbeeindruckt und die Bullen würden weiter Gas geben. Bei dem Tech-Giganten bahne sich nun eine weitere Bewegung an.Das Weihnachtsquartal kurz nach Verkaufsstart neuer iPhone-Modelle sei traditionell die heißeste Zeit für das Apple-Geschäft. Statt der sonst üblichen Rekordzahlen habe es in der vergangenen Woche einen Umsatzrückgang von gut 5% auf 117,2 Mrd. USD gegeben. Der US-Konzern habe damit die Erwartungen der Analysten verfehlt, die mit rund 121 Mrd. USD gerechnet hätten.Die Apple-Aktie sei seit den Zahlen auf Richtungssuche, nachdem der Titel seit Jahresbeginn bereits um 21,8% gestiegen sei. Daher sei die aktuelle Verschnaufpause auch noch kein Grund zur Sorge. Außerdem habe der Kurs nach den Zahlen auch die wichtige 200-Tage-Linie bei aktuell 147,45 USD durchbrochen, wodurch ein frisches technisches Kaufsignal ausgelöst worden sei. Damit stünden die Chancen gut, dass sich der Trend zeitnah fortsetze.Auch wenn Apple durch coronabedingte Lockdowns in China zuletzt Umsatzeinbußen habe verkraften müssen, bleibe der Konzern eines der profitabelsten Unternehmen der Welt. Die Apple-Aktie sei insbesondere für langfristig orientierte Anleger weiterhin attraktiv. Da sich die Corona-Lage weiter entspanne, sollten auch die nächsten Quartalsberichte wieder besser ausfallen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link