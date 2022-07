Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple stünden am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf der Agenda. Die Anleger würden sich dabei nicht nur Erkenntnisse zur operativen Entwicklung in den vergangenen Monaten, sondern auch zur künftigen Geschäftsentwicklung erhoffen. Mit Blick auf aktuelle Herausforderungen dürfte der Ausblick aber erneut vorsichtig ausfallen.Mit Blick auf das abgelaufene Quartal sei die Erwartungshaltung der Wall Street-Experten nicht allzu hoch: Im Vergleich zum Q3/2021 werde ein kleines Umsatzplus von 1,7 Prozent auf 82,8 Milliarden Dollar erwartet, während der operative Gewinne (EBITDA) mit 25,7 Milliarden Dollar und der Gewinn pro Aktie mit 1,16 Dollar rund 4,5 beziehungsweise 10,6 Prozent unter den jeweiligen Werten des Vorjahrszeitraums landen sollten.Bei der Vorlage der Q2-Zahlen im April habe Apple die Anleger bereits darauf hingewiesen, dass der Umsatz im dritten Quartal vier bis acht Milliarden niedriger ausfallen könnte - unter anderem wegen der Corona-Lockdowns in China und dem Rückzug aus dem Geschäft in Russland.(Noch) kein großes Thema seien damals die Inflations- und Rezessionssorgen gewesen, doch das könnte sich diesmal ändern. Zuletzt hätten immer mehr Analysten Zweifel angemeldet, ob sich die Kunden angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage ein neues iPhones, Macs und Co leisten könnten oder möchten.Spannend werde daher, wie man bei Apple selbst die Situation einschätze und wie sich die potenziellen Belastungen auf der Nachfrageseite auf die Prognose für das laufende vierte Quartal auswirken werde. Dass in diesen Zeitraum üblicherweise auch der Launch der neuen iPhone-Generation falle, mache es besonders interessant.Allen aktuellen Herausforderungen zum Trotz sei das Gros der Experten ungebrochen bullish für die Apple-Aktie: 36 Kaufempfehlungen stünden derzeit elf Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das Zwölf-Monats-Konsensziel von 179,15 Dollar signalisiere dabei noch gute 14 Prozent Luft nach oben.Auch wenn die Erwartungen nicht allzu hoch seien, könnte es bei Apple rund um die Quartalszahlen etwas rumpeln. Insbesondere der Ausblick berge dabei das Risiko einer Enttäuschung.Langfristig orientierte Anleger sollten sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 28.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link