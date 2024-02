NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "overweight" ein.Drei Tage nach der Verwendung des Apple Vision Pro AR/VR-Headsets nenne Morgan Stanley das Gerät "eine kostenlose Kaufoption auf die Zukunft des Spatial Computing". Das Analysehaus sei positiv überrascht von seinen Erfahrungen mit dem Gerät gewesen, das es als ein Kraftpaket für Inhalte sehe. Die Akzeptanz in Unternehmen könnte positiv überraschen und das Potenzial sei immens.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Apple-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel laute 220 US-Dollar. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:175,62 EUR -0,17% (07.02.2024, 18:56)