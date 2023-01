Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.01.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit dem Votum "outperform" ein.Amit Daryanani habe angemerkt, dass LVMH ( ISIN FR0000121014 WKN 853292 ) bei der Bekanntgabe der Ergebnisse gestern Abend zuversichtlich über die Aussichten in China gewesen sei und Burberry ( ISIN GB0031743007 WKN 691197 ) habe letzte Woche angemerkt, dass es "sehr vielversprechende" Anzeichen einer Erholung sehe und auch in China "sehr positiv über die ersten Anzeichen" sei.Diese Kommentare, zusammen mit der ähnlichen Stimmung des Cartier-Eigentümers Richemont ( ISIN CH0210483332 WKN A1W5CV ), seien "ermutigend" für Apple, da die iPhone-Verkäufe "im Allgemeinen dem breiteren Luxusmarkt in China folgen sollten", so das Unternehmen gegenüber Investoren.Evercore gehe davon aus, dass Apple die Umsatzeinbußen des Dezember-Quartals im März-Quartal wieder wettmachen könne, und sei zuversichtlich, dass Apples Prognosen für das März-Quartal "deutlich über dem Konsens" liegen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: