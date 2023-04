Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Spekulationen, dass Apple diese oder jene Firma übernehmen könnte, seien nicht neu und kämen immer wieder auf. Dass der Tech-Konzern auf einem gigantischen Cash-Bestand sitze, während das Wachstum zuletzt nachgelassen habe, habe sie zuletzt jedoch angefacht. Apple-Chef Tim Cook scheine bislang allerdings nicht in Kauflaune zu sein.Ob Netflix, Peloton Interactive, Sonos oder Tesla - in den vergangenen Jahren seien diverse Konzerne als potenzielle Übernahmeziele für Apple gehandelt worden. Zuletzt habe Needham-Analystin Laura Martin in dieser Woche Argumente für einen Zusammenschluss mit dem Entertainment-Riesen Walt Disney geliefert.Als wertvollstes Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von 2,62 Bio. USD, rund 165 Mrd. USD Cash und hervorragenden Bonitätsnoten könnte Apple wohl tatsächlich fast jede Firma schlucken, die CEO Tim Cook und seinem Team in den Sinn komme. Doch bislang mache man bei Apple in dieser Hinsicht keinerlei Anstalten.Nun sei der US-Konzern ohnehin nicht für große Übernahmen bekannt. Während andere Tech-Riesen öfter mal zig Milliarden ausgegeben hätten, sei selbst der bisher größte Zukauf in der Geschichte von Apple relativ klein: Im Jahr 2014 habe man insgesamt 3 Mrd. USD für Beats Electronics und Beats Music auf den Tisch gelegt.In den vergangenen Jahren sei die Kauflaune dann weiter gesunken. Habe Apple im Jahr 2020 noch rund 1,5 Mrd. USD für Zukäufe ausgegeben, seien es im Vorjahr nur noch gut 300 Mio. USD gewesen. Im Q1-Finanzbericht des laufenden Geschäftsjahrs habe Apple gleich komplett auf die entsprechende Zeile verzichtet, habe Bloomberg berichtet.Obwohl sich das Wachstum zuletzt spürbar verlangsamt habe und die Erlöse im Geschäftsjahr 2023 (bis Ende September) sogar leicht sinken dürften, denke Tim Cook also offenbar gar nicht daran, mit anorganischem Wachstum durch Fusionen und Übernahmen nachzuhelfen. Am Markt komme diese Zurückhaltung gut an, denn trotz der eingetrübten Wachstumsprognose habe sich die Apple-Aktie seit Jahresbeginn deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt.Logan Purk, Analyt beim US-Finanzdienstleister Edward Jones, gehe sogar noch einen Schritt weiter: "Wenn Apple versuchen würde eine große Übernahme außerhalb des Kerngeschäfts - nicht komplementär, sondern etwas völlig Anderes – zu tätigen, würde mich das beunruhigen." Eine derartige Abweichung vom normalen Kurs des Unternehmens würden zwangsläufig fragen nach dem Warum nach sich ziehen, so der Experte.Auch viele Investoren könnten wohl gut und gerne auf kostspielige Übernahmen verzichten, denn so bleibe mehr Geld für Dividenden und Aktienrückkäufe übrig. Im Geschäftsjahr 2022 habe Apple für rund 100 Mrd. USD eigene Aktien zurückgekauft. In diesem Jahr solle die Quartalsdividende nach Bloomberg-Informationen um rund 6,5% auf 0,245 USD steigen.Ob mit oder ohne große Übernahmen: Apple sei operativ und finanziell sehr gut aufgestellt, um auch das aktuell schwierige Umfeld zu meistern. Starke Zukunftsaussichten und die großzügigen Aktienrückkäufe würden die Investmentstory abrunden. Für den "Aktionär" bleibe Apple ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: