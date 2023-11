Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,90 EUR -0,18% (28.11.2023, 20:49)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

189,8899 USD +0,05% (28.11.2023, 20:41)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Apple-Fans aufgepasst: Ein günstigeres Modell des Vision Pro Headsets könnte bereits 2025 auf den Markt kommen, was Apples Streben nach Marktexpansion und Kostensenkung unterstreiche. Diese Entwicklung signalisiere eine spannende Richtungsänderung für den Tech-Giganten, der nun auch preisbewusstere Kunden ins Visier nehme.Apple plane eine kostengünstigere Version seines Vision Pro Headsets zu veröffentlichen. Dies könnte schon mit der zweiten Gerätegeneration der Fall sein, möglicherweise schon 2025. Die Nachricht, die vonunter Berufung auf Industriequellen berichtet worden sei, habe bei Anlegern und Technikfans gleichermaßen für Aufsehen gesorgt.Ziel sei es, die Komponentenkosten zu halbieren, um die Technologie einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Eine der neuen Versionen werde weiterhin hohe Spezifikationen und eine Premium-Preisgestaltung beibehalten, während die andere auf den Massenmarkt abziele.Die Produktion des günstigeren Modells solle in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen, mit einer Markteinführung, die für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet werde. Ob Apple zwei weitere Versionen herausbringen werde und wie diese aussehen könnten, bleibe vorerst unklar.Die Ankündigung eines günstigeren Vision Pro Headsets von Apple könnte ein kluger Schachzug sein, um ein breiteres Publikum zu erreichen und im wettbewerbsintensiven Technologiemarkt einen größeren Fußabdruck zu hinterlassen. Für Investoren und Apple-Enthusiasten gleichermaßen sei dies ein interessanter Moment, da das Unternehmen seine Produktpalette erweitert und neue Märkte erschließe.Die Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 28.11.2023)