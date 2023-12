Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

181,80 EUR +1,06% (08.12.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

195,71 USD +0,74% (08.12.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns habe sich Ende November eine kleine Verschnaufpause gegönnt, doch seit dieser Woche laufe ein neuer Angriff auf das Allzeithoch. Auf dem aktuellen Niveau trenne die Apple-Aktie nur noch 3 USD bzw. rund 1,5% von einem neuen Höchststand. Eine andere wichtige Marke habe das Tech-Schwergewicht dieser Tage allerdings bereits geknackt. Ein Kursplus von rund 3,4% seit Wochenbeginn habe die Apple-Aktie nicht nur in Schlagdistanz zu ihrem bisherigen Rekordstand von Mitte Juli bei 198,23 USD gebracht, sondern auch dafür gesorgt, dass die Marktkapitalisierung des Konzerns wieder die 3-Bio.-USD-Marke zurückerobert habe. Der Sprung über diese magische Hürde sei Apple bereits am Dienstag gelungen, seitdem sei der Börsenwert auf 3,05 Mio. USD weiter gestiegen.Auch "Der Aktionär" bleibe bullish für Apple und erwarte eine Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung. Die Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)